Ticket doppi sul treno dei tifosi rossoneri, Trenitalia assicura: "Rimborsato il 50% del costo del biglietto"

Nonostante fossero titolari di un regolare biglietto di viaggio per un posto a sedere sul treno Frecciabianca 8819 di Trenitalia diretto da Parma a Foggia, alcuni tifosi rossoneri hanno dovuto affrontare il viaggio in piedi nei vagoni, trovando il proprio posto occupato. Questo perché alcuni biglietti sono risultati, come denunciato da alcuni supporter foggiani, “duplicati”.

Nessun “imbroglio” da parte dei viaggiatori, ma più semplicemente - come spiegato da Trenitalia a FoggiaToday - un guasto tecnico momentaneo del sistema di vendita che non avrebbe riconosciuto come “non più disponibili” alcuni posti a sedere. La tecnologia, quindi, ha beffato una trentina di tifosi già provati da un risultato di partita deludente. A loro, assicurano da Trenitalia sarà indennizzato il 50% del costo del biglietto acquistato, rivolgendosi presso la biglietteria di stazione oppure attraverso il form presente sul sito internet.