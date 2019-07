VIDEO | I tifosi del Cerignola inviperiti: "Blocchiamo l'autostrada". Metta cerca di fermarli: "Così non cambia nulla"

"Non è deciso niente, hanno fatto una cagata, l'importante è che non devono succedere incidenti". Così il sindaco Franco Metta ai tifosi dell'Audace Cerignola intenzionati a bloccare l'autostradale per lanciare un segnale all'Italia e al mondo dello sport rispetto al comunicato con il quale Gravina ha di fatto escluso la compagine ofantina dalla serie C. Il sindaco-avvocato ha cercato di spiegare ai supporter gialloblu che la protesta non cambierebbe l'esito delle cose.

Il tentativo del sindaco sembra non aver sortito l'effetto sperato, ma avrebbe convinto i tifosi a protestare per meno tempo e in maniera più ordinata. "Non voglio che il nostro diritto viene danneggiato dal fatto che abbiamo fatto una cosa sbagliata" ha detto il primo cittadino.