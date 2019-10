Agguato a Giovanni Cristalli, fermati due uomini: "Per la prima volta un testimone ha collaborato"

É stata la collaborazione offerta da un testimone a permettere l'arresto dei due soggetti accusati del tentato omicidio di Giovanni Cristalli, avvenuto lo scorso 14 ottobre, lungo corso Fazzini, a Vieste. L'uomo, di 34 anni, è stato raggiunto da almeno 7 colpi di pistola calibro 9, molti dei quali andati a vuoto: riportò una ferita ad una gamba di lieve entità.

I due - Michele Notarangelo e Michele Pinto, entrambi pregiudicati - sono stati fermati dai carabinieri di Foggia su disposizione della Dda di Bari nell'ambito della doppia operazione antimafia denominata 'Neve di Marzo', messa a segno questa mattina. Come riportato dall'Ansa regionale, il procuratore Giuseppe Volte ha definito tale agguato come "la ripresa delle attività cruente" nella guerra

tra i gruppi criminali Raduano e Perna per il controllo delle attività illecite.

Un business che negli ultimi tre anni ha contato 14 agguati tra omicidi e tentati omicidi. Il procuratore ha poi evidenziato la collaborazione offerta alle indagini da un testimone: "Per la prima volta un testimone ha collaborato con gli inquirenti. Speriamo che sia il segno di un mutamento dei tempi e che le indagini e le risposte che le istituzioni danno ai fenomeni criminali indicano sempre più

persone a collaborare con gli inquirenti".