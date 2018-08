Terremoto in Molise: trema (di nuovo) Foggia, paura sul Gargano

Torna a tremare la Capitanata. Una scossa di terremoto si è verificata poco fa, in Molise, facendosi sentire, in modo forte e chiaro, anche nel Foggiano. La scossa è stata registrata alle 20.19, con una magnitudo di 5.2. L'epicentro è, ancora una volta, la zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Il terremoto è stato avvertito nettamente in molti comuni della provincia, in particolar modo sul Gargano, dove alcune persone si sono riversate in strada. Il sisma è stato avvertito anche in Campania e lungo la dorsale Adriatica, da Bari a salire fino alle Marche.