Terremoto, forte scossa in Molise: trema anche la provincia di Foggia

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti prima della mezzanotte nel Foggiano. L'evento sismico, registrato in Molise, è stato avvertito dalla popolazione di quasi tutti i comuni della Provincia di Foggia, dal basso Tavoliere al Gargano e, al momento, non risulterebbero danni a cose o persone in Capitanata. La scossa è stata registrata alle 23.48 dai sismografi nazionali ad una profondità di 19 km nella zona di Montecilfone e Palata (Campobasso), ed è stata avvertita a nord della Puglia, in parte dell'Abruzzo e della Campania.