Terremoto a largo del Gargano

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato nel corso della notte sul Gargano. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma alle 3 a largo della costa garganica, ad una profondità di 6 km circa.

Il sisma è stato avvertito da residenti e turisti delle Isole Tremiti e nei comuni tra Vieste e Termoli, nel Molisano. La scossa, di lieve entità, non ha registrato danni a cose o persone. E' la quarta scossa avvertita nel giro di pochi giorni in Capitanata, per effetto dello sciame sismico presente in Molise.