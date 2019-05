Terremoto a Cerignola: uscita anticipata degli alunni e ordinanza di chiusura delle scuole

Dopo la scossa di terremoto con epicentro a Barletta avvertita alle 10:13 di questa mattina a Cerignola, in alcuni comuni della provincia di Foggia e nel Nord Barese, il sindaco avv. Francesco Metta, ha ordinato l’uscita anticipata degli alunni e la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado nell’intero territorio comunale per la giornata di oggi.