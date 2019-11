Violento terremoto in Albania: crolli e vittime, scossa avvertita anche a Foggia e in tutta la Puglia

E' stata avvertita finanche Foggia e in provincia le violenta scossa di terremoto che nella notte appena trascorsa ha colpito la costa albanese settentrionale, nella zona tra Shijak e Durazzo. Nella capitale Tirana la gente è scesa in strada in preda al panico.

Il terremoto, di magnitudo 6.5 alle 3.54 ore italiane con coordinate geografiche (lat, lon) 41.37, 19.47 ad una profondità di 10 km, è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Questo il commento del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: "La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti".

Altre due le scosse avvertite in Albania: la prima alle 4.03 di magnitudo 5.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.49, 19.53 ad una profondità di 10 km. La seconda, leggermente più forte, di magnitudo 5.4. alle 7.08, sempre ore italiane, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.56, 19.35 ad una profondità di 100 km. Entrambe sono state registrate dall'European-Mediterranean Seismological Centre.