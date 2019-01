Terremoto al Nord, foggiani spaventati ma è tutto ok: "Bella botta, tanta paura"

Spavento e preoccupazione per migliaia di foggiani residenti al Nord per lavoro o per motivi di studio. Tre minuti dopo la mezzanotte è stata avvertita una scossa di magnitudo 4.6 della scala Richter con epicentro a Ravenna, "un'area ad alta pericolosità sismica" secondo l'Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in altre città del Settentrione e nelle Marche

Centinaia le persone, anche tra i nostri concittadini che si sono riversati in strada e hanno espresso il loro sentimento di paura tramite la nostra fan page> "In provincia di Ferrara si è sentita una bella botta" scrive Loretta. "Da Conegliano tutto bene ma tanta paura" ci dice Eleonora. "Forlì ultimo piano della torre, ragazzi quelle scale non finivano più..." racconta Tony. "Pordenone tantissima paura" (Anna), "Venezia giornata strana, poi in serata vento e boom" il racconto di Vincenzo. "Bologna 1 piano, ho sentito il divano muoversi leggermente per qualche secondo" ci dice Primiano. "Sentito chiaramente a Padova! Prima di studiare qui ho studiato in Abruzzo, ormai convivo con le scosse da anni, ma non si molla" scrive Silvia.