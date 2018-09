VIDEO | Paura ai Riuniti, infermiere eroe salva la vita a un paziente: voleva lanciarsi dal quarto piano

Ha tentato di lanciarsi dal quarto piano degli Ospedali Riuniti di Foggia, dov'era ricoverato nel Reparto di Gastroenterologia, ma per fortuna è stato tratto in salvo da un infermiere. E' quanto accaduto lunedì pomeriggio presso il nosocomio foggiano.



A raccontare il salvataggio - si legge sul sito che ha pubblicato anche le immagini Infetmieristicamente.it - il segretario territoriale Nursid Foggia Giuseppe Giampietro, che ha peraltro sottolineato come l'uomo aveva già tentato il suicidio ingerendo dell'acido muriatico e si è complimentato con l'infermiere e collega Giuseppe Falcone "Ha messo a repentaglio la propria vita salvando quella del paziente"