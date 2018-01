Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attimi di paura questa mattina in via Sant’Alfonso de' Liguori. Un uomo, mentre era in casa con il suo cane, avrebbe aperto il gas per farla finita in seguito a un litigio avvenuto con la moglie. Per fortuna sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse pattuglie dei carabinieri, oltre a un'ambulanza del 118. Hanno fatto in tempo ad entrare in casa, aprire le finestre e mettere in sicurezza lo stabile