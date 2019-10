Dramma nel dramma: tenta il suicidio la figlia di Filomena Bruno, giù dal terzo piano è salva per miracolo

Un dramma nel dramma, la figlia 21enne di Filomena Bruno, la donna 53enne uccisa in via Diaz con due coltellate al petto e sul cui corpo domani verrà eseguita l'autopsia, appresa la notizia della morte della madre e, probabilmente, schiacciata dai sensi di colpa per la tragedia, avrebbe tentato il suicidio lasciandosi andare giù dal terzo piano di una palazzina dove era stata ospitata in una località protetta lontano dalla provincia di Foggia.

In attesa della convalida del fermo, domani in carcere ci sarà l'interrogatorio di garanzia a Cristoforo Aghilar, catturato ieri presso un'abitazione di Carapelle e accusato di aver ucciso Bruno.