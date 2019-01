Polizia recupera una Beretta 7.65 tra l'arba: è quella utilizzata per il tentato omicidio di Sciotti?

Recuperata l'arma che, si presuppone, sia stata utilizzata per il tentato omicidio di Giuseppe Sciotti, avvenuto lo scorso 14 novembre, a Margherita di Savoia. A recuperarla, l'altro ieri, sono stati gli agenti del commissariato di Cerignola, in seguito alle indicazioni fornite loro dalla moglie di Ruggiero Leone che, per il fatto, era stato sottoposto a fermo ed attualmente detenuto.

L'arma - una pistola Beretta calibro 7.65 - è stata recueprato in agro di Margherita di Savoia, su una strada rurale che conduce a Trinitapoli.

La stessa era protetta in un sacchetto di plastica e abilmente occultata nell’erba. Gli accertamenti esperiti non hanno consentito di risalire all’intestatario della stessa, poiché all’epoca in cui fu prodotta le armi non erano censite; l’arma è stata indicata dalla moglie di Leone come quella usata per il ferimento di Sciotti, ma solo gli esami balistici potranno darne la certezza.