Giallo a Borgo Cervaro: trovato privo di sensi con gravi ferite al volto

Non sarebbe in pericolo di vita ma è ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia il cittadino albanese trovato riverso a terra privo di sensi all’interno di un casolare di campagna. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri. Sul caso indaga la Squadra Mobile. La vittima, un cittadino albanese, presentava delle gravi ferite al volto. Ad allertare il 118 e le forze dell'ordine sarebbe stato un agricoltore del posto.