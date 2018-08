Divelgono saracinesca, ma il furto-spaccata non va: ladri scappano all’arrivo della polizia

La scorsa notte i malviventi hanno tentato di svaligiare 'Meglio in casa', l'attività di via Mangano che si occupa della vendita al dettaglio di acque minerali, bibite, vini e birra. Probabilmente i ladri, che erano quasi riusciti ad abbattere la saracinesca del negozio, sono scappati via all’arrivo delle volanti della polizia. E' possibile che i delinquenti abbiano utilizzato un'auto come testa d'ariete, il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 3 di notte.