'Spaccata' al supermercato, ma ladri increduli e delusi: l'attività era vuota e in ristrutturazione

'Spaccata' al supermercato, ma l'attività è in ristrutturazione: ladri restano a mani vuote. E' accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove i malviventi hanno preso di mira un supermercato in via Molfetta.

Il fatto è successo poco dopo le 2: dopo aver forzato la saracinesca, i ladri hanno infranto la vetrata per introdursi all'interno dell'attività. Con grande sorpresa, però, hanno trovato i locali in ristrutturazione e sono andati via a mani vuote.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando le immagini delle telecamere presenti in zona. Ancora da quantificare i danni causati all'esercizio commerciale.