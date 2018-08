Cronaca / Via Onorato

Tranciano saracinesca di un negozio, ma arrivano gli agenti delle Volanti: fuga e furto sventato

L’episodio è avvenuto in via Onorato a Foggia. Le immagini delle telecamere presenti sequestrate consentiranno di intraprendere le dovute indagini per risalire ai malfattori