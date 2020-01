Ladri in azione in via San Severo: forzano saracinesca di un'attività, ma non riescono a portare a termine il colpo

Malviventi in azione in via San Severo, alla periferia di Foggia. Nel mirino dei ladri, questa volta, è finita la parafarmacia 'Iconavetere'. Poco dopo le 3, ignoti hanno forzato la saracinesca dell'attività e la porta d'ingresso, senza però riuscire a penetrare all'interno dei locali.

Qualcosa o qualcuno deve avere, infatti, interrotto l'azione criminale e per i ladri non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a mani vuote. Sul posto, per il primo sopralluogo, gli agenti delle 'Volanti'.

Sull'accaduto indaga la polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona. Per i titolari, invece, non resta altro che fare la conta dei danni subiti.