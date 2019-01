Tentano furto in via Telesforo, ma arriva la polizia: 'soliti ignoti' costretti a fuggire a mani vuote

Tentano il furto ai danni di una attività in via Telesforo, ma l'arrivo della polizia mette i ladri in fuga. E', in breve, quanto accaduto lo scorso 29 gennaio, quando gli agenti della Sezione Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sventato un furto in città.

Il fatto è successo intorno alle 2, quando la pattuglia ha ricevuto una segnalazione dalla sala operativa circa la presenza di ignoti intenti a forzare la saracinesca di una ditta di trasporti in Via Telesforo. Giunti sul posto, gli agenti sono riusciti a dissuadere i malfattori dal portare a termine il furto, mettendo loro in fuga. Dal primo sopralluogo effettuato, la serranda dell’attività era già aperta: i malfattori avevano forzato lo sportellino del pulsante elettrico e con una spallata avevano poi aperto la porta interna d’alluminio. Da un controllo effettuato dal titolare nulla era stato asportato.