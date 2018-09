Porta scassinata e finestra forzata, ma il furto da 'Eurospin' non va in porto

Furto sventato la scorsa notte, in via Einaudi, alla periferia di Foggia, dove ignoti si sono introdotti all'interno del magazzino del supermercato 'Eurospin'. Il fatto è successo poco dopo le 2, quando gli addetti alla vigilanza privata hanno notato dei rumori sospetti e hanno allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno notato che una finestra era stata rotta e due porte del magazzino scassinate. Dal primo sopralluogo effettuato, però, nulla sembra essere stato asportato: i malviventi sono stati messi in fuga dal sopraggiungere di vigilantes e carabinieri.