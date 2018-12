I ladri ci provano all'Eurospin di via Einaudi, porte sfondate ma il colpo non va in porto

Sono stati messi in fuga dai carabinieri e dai vigilantes della Protect i malviventi che intorno alle 4.30 della scorsa notte hanno tentato il colpo all'Eurospin di via Einaudi in zona Ipercoop. I ladri hanno tentato di fare irruzione nell'esercizio commerciale infrangendo il vetro di più porte di ingresso. Soltanto il tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza e dei carabinieri ha scongiurato l'ennesimo furto notturno ad opera dei delinquenti.