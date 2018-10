Tutto pronto per il furto di una pala meccanica, ladri immortalati sui monitor per la sicurezza: sfuma il colpo

Parete forata, pala meccanica da rubare messa in posizione: tutto procedeva secondo i piani dei malviventi, intenzionati ad asportare il mezzo per il movimento terra dalla cooperativa Cipam, in via Troia, alla periferia di Foggia.

Ma a far saltare in aria il progetto, poco dopo le 2 della scorsa notte, sono stati gli uomini della Vigilanza Rurale, allertati dal custode, che - sul monitor del servizio per la videosorveglianza - aveva notato quattro persone incappucciate forare la parete del portone di ingresso del deposito e dirigersi verso il mezzo. Solo il tempestivo intervento dei Vigili Rurali ha evitato che il furto fosse consumato. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri.

Gallery