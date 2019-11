Spaccata da film alla BCC, colpo (fallito) con un escavatore rubato a San Marco in Lamis: nessuno ha sentito o visto nulla

Non è andato a buon fine il tentato furto compiuto la scorsa notte da ignoti presso la filiale di San Marco in Lamis della BCC di San Giovanni Rotondo.

A mettere in fuga i ladri la chiamata al 112 da parte dell'istituto di vigilanza presso il quale è collegato il dispositivo d'allarme dell'istituto di credito di via Amendola, situato in pieno centro al pianterreno di un palazzo.

Nessuna chiamata, invece, da parte dei cittadini, nonostante il rumore provocato dal tentativo dei malviventi di sfondare la vetrata del Credito Cooperativo dalla parte di via Dante Alighieri con un escavatore rubato poco prima in città.

Ingenti i danni alla struttura presa di mira dai malavitosi intorno alle 3.20. Secondo quanto riporta l'Ansa, ad agire sarebbero stati due soggetti di cui uno armato di fucile.

Indagini in corso da parte dell'Arma dei carabinieri, che stanno visionando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'istituto di credito oggetto di un analogo episodio nel dicembre 2014.