Tentano furto al bar ‘Alba Chiara’ ma i vigilanti allertano i carabinieri: malviventi fuggono a mani vuote

E’ stata determinante la segnalazione dei vigilanti per sventare il furto ai danni del bar tabaccheria ‘Alba chiara’ di via Napoli. I fatti risalgono alla scorsa notte quando, intorno alle 20.30, la vigilanza privata collegata all’esercizio commerciale, ha prontamente segnalato ai carabinieri dei movimenti strani all’esterno della struttura. Due soggetti con il volto travisato stavano cercando di forzare la saracinesca per guadagnare l’accesso all’interno del bar.

Ma i due malviventi, una volta compreso di non poter più mettere a segno il colpo, si sono dati alla fuga prima ancora che arrivasse la pattuglia, comunque giunta sul posto pochi minuti dopo la segnalazione.