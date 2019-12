Bancomat nel mirino, forzato lo sportello della 'Credem' (ma il colpo fallisce): è caccia ai due responsabili

Fallisce l'assalto al bancomat, a Cagnano Varano. La scorsa notte, intorno alle 3, due soggetti a volto travisato hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale 'Credem' in via Dante.

Il colpo però è fallito (non sono chiari i motivi) e per i due malviventi non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito. Dai filmati, si notano due persone a volto travisato in azione. Questa mattina verranno valutati, dalla direzione della banca, gli eventuali danni subiti. E' caccia ai due responsabili.