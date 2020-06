Notte concitata in via Napoli: banditi sorpresi in un'autocarrozzeria scavalcano muro e si danno alla fuga, avevano messo in moto una Mercedes

Non sono riusciti a portare a termine il colpo i malviventi che la scorsa notte hanno tentato di portar via almeno un'auto da una autocarrozzeria di via Napoli a Foggia.

Decisivo si è rivelato l'intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Watchman, presso la cui centrale operativa, intorno alle 3.24, era giunta una segnalazione di allarme.

Giunta sul posto la pattuglia di zona riscontrava che il cancello di accesso era bloccato dall'interno. L'operatore riusciva ad aprire leggermente il cancello scorgendo la presenza di ignoti all'interno del recinto. Gli stessi, vistosi scoperti, si davano a precipitosa fuga scavalcando il muro di cinta.

A quel punto l'operatore della centrale operativa richiedeva l'intervento del 113 che inviava sul posto una volante. Nel frattempo, dalla stradina adiacente al capannone, usciva un'auto di colore blu che si immetteva sulla Statale 673 in direzione di San Severo.

I ladri avevano già messo in moto una Mercedes pronta per essere portata via. Nel prosieguo dell'ispezione si riscontravano evidenti segni di effrazione anche ad un'altra attività di insegne luminose.

I titolari delle due attività, informati dell'accaduto, si recavano sul posto per il riscontro dei danni subito.