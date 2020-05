Ladro apre auto e si mette comodo alla guida. Arriva la polizia, tenta la fuga a piedi ma viene inseguito e arrestato

Nella giornata di ieri, poco prima delle 13:00, gli agenti della polizia di Stato delle volanti hanno ricevuto la nota della sala operativa che segnalava un uomo in Viale Michelangelo che stava armeggiando vicino ad un’auto Alfa Romeo Giulietta. Trovandosi nelle vicinanze del luogo segnalato, i poliziotti sono giunti sul posto immediatamente mentre il malfattore era seduto al posto del conducente.

Questi, accortosi della presenza degli agenti, si è liberato dei grimaldelli (poi recuperati e sequestrati) tentando la fuga a piedi terminata dopo pochi metri per l’intervento degli agenti. In seguito alla perquisizione personale gli uomini del 113 hanno rinvenuto un lettore Obd II che viene utilizzato per eludere i codici di sicurezza delle centraline originali di autoveicoli.

L’uomo foggiano di anni 48, con precedenti specifici, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione della locale Procura della Repubblica.