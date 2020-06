Ladri senza scrupoli in città: rubano porsche spingendola con un suv, irrompono i carabinieri e scappano a mani vuote

Fasi concitate intorno alle 21.30 di ieri sera in via della Repubblica a Foggia. Nonostante la presenza di numerosi passanti e automobilisti, i malviventi hanno tentato di rubare una Porsche Macan, probabilmente dal parcheggio di via Saverio Altamura, spingendola con una Jaguar XF di colore grigio scuro.

Tempestivo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che stava transitando nella zona in quel momento. L'arrivo dei militari dell'arma ha costretto i ladri a darsi a precipitosa fuga. Il tentativo, quindi, di portare via il mezzo con la tecnica della spintarella, è fallito. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto.