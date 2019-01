Banda di ladri in azione a Orta Nova, nel giro di un'ora due tentati furti: colpiti negozio di telefonia ed Expert

Potrebbe essere stata la stessa banda a mettere a segno due tentativi di furto ai danni di altrettante attività commerciali di Orta Nova. Il fatto è successo intorno alle 4, quando in rapida successione sono stati colpiti rispettivamente un negozio di telefonia in via Monte San Michele e il punto vendita Expert di viale Ferrovia.

Stessa tecnica utilizzata in entrambi i casi: chi ha agito ha forzato la saracinesca delle attività facendo però scattare l'allarme che li ha costretti alla fuga a mani vuote. Sui due episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.