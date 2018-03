Irrompe in una sala Bingo, tenta di rapinare un giocatore e poi scappa: incastrato dalle telecamere

I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, Andrea El Fahid, classe 1980 nato a Torremaggiore 1980, già in carcere presso l’istituto penitenziario di Pescara per altri reati. Le indagini pienamente condivise dall’autorità giudiziaria hanno consentito di accertare le responsabilità di El Fahid come autore della tentata rapina avvenuta la notte del 10 febbraio scorso all’interno del ‘Bingo Orione’ in via Vestina a Montesilvano.

L'uomo, dopo essersi introdotto nella sala con il volto travisato da passamontagna, aveva puntato una pistola, poi rivelatasi giocattolo, all’indirizzo di un giocatore intimandogli la consegna del denaro. Ma la reazione della vittima costrinse El Fahid a desistere improvvisamente per darsi alla fuga.

L’analisi delle immagini video unite alle testimonianze delle poche persone presenti in sala al momento dei fatti hanno consentito di identificare l’uomo. Gli accertamenti sono stati coordinati dal Pubblico Ministero, dott.ssa Rosaria Vecchi, mentre l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla dott.ssa Antonella Di Carlo.