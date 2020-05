Paura in un negozio di abbigliamento: titolare reagisce ai banditi armati, ferito alla testa nella colluttazione

Armati di pistola (forse giocattolo) tentano la rapina in un negozio di abbigliamento, ma il proprietario reagisce e mette i malviventi in fuga.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, a Lucera: due rapinatori con il volto coperto e armati di una pistola, verosimilmente finta, hanno fatto irruzione in un negozio di intimo in via Bucci; il proprietario ha reagito scagliandosi contro i malviventi: ne è scaturita una piccola colluttazione, all'esito della quale il titolare si è procurato una piccola ferita alla testa, medicata sul posto dai sanitari del 118. I rapinatori, invece, sono stati costretti alla fuga, a mani vuote. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.