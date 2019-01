Rapinatore mascherato tenta colpo in tabaccheria, ma la titolare lo mette in fuga con una scopa

Rapinatore mascherato tenta il colpo in tabaccheria, ma viene messo in fuga dalla titolare “armata” di scopa. È quanto accaduto poco fa, in via Felice Cavallotti, a Foggia.

Ad agire, secondo quanto accertato, un giovane solo, con il volto coperto da una maschera e disarmato. Il rapinatore è stato sorpreso dalla prontezza della titolare: per lui non è rimasta altra scelta se non quella di scappare. A mani vuote. Sul posto, due pattuglie delle ‘Volanti’ per il primo sopralluogo. Sull’accaduto indagano gli uomini della Squadra Mobile che analizzerannono filmati delle telecamere presenti in zona.