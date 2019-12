Malviventi in azione sulla Statale 16, colpita l'area di servizio 'Ip': ad agire tre uomini 'armati' di piede di porco

Attimi di panico, la scorsa notte, lungo la Statale 16, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira il distributore di benzina 'Ip' in agro di Carapelle, per una rapina impropria (fallita).

Il fatto è successo intorno alle 4 del mattino, quando i tre banditi - tutti a volto travisato, con una tuta da imbianchino e 'armati' di piede di porco - hanno minacciato il custode dell'area di servizio e si sono diretti verso la sala slot machine annessa al distributore. Qui, con il piede di porco, hanno tentato di forzare prima, e di scardinare poi, la macchinetta cambia-monete, ma senza riuscirvi.

Per loro, quindi, non è rimasta altra soluzione se non quella di fuggire a mani vuote. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per il custode. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. I militari hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza dell'attività, alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili.