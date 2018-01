Detenuto tenta di evadere dal pronto soccorso durante una visita urgente

Nelle prime ore del pomeriggio un detenuto italiano di giovane età, durante una visita urgente (art.17) presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, ha aggredito, spinto e buttato a terra due poliziotti penitenziari componenti della scorta, tentando così la fuga all’interno del pronto soccorso.

A renderlo noto è il vicesegretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Daniele Capone: "Con le sezione detentiva ospedaliera presso la struttura, non si comprendono le ragioni per cui i medici preferiscono avere i detenuti nel pronto soccorso anche per giorni interi, creando un serio e potenziale rischio anche per gli altri pazienti e per i loro familiari. Solo grazie all’alta professionalità degli Agenti in servizio della Polizia Penitenza il detenuto è stato rincorso e ammanettato scongiurando il peggio"