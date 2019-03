Mazzetta da 20mila euro al sindaco, Bonassisa patteggia e Biancofiore alla sbarra. Metta: "Io e Comune parte civile"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'udienza è stata fissata per il 29 Marzo: "Mi costituirò parte civile a titolo personale ed il Comune di Cerignola si costituirà parte civile"

Spiega il primo cittadino: "Vi annuncio che nelle prossime ore pubblicherò il decreto di fissazione di udienza preliminare, il capo di imputazione e, di fianco, ci metteremo tutti i commenti di quegli sprovveduti che ebbero a dubitare di ciò che aveva fatto il sindaco di Cerignola inventandosi perplessità e machingegni"

Conclude Metta: Ultimo aggiornamento, era tanto falsa la mia denucia che Rocco Bonassisa ha patteggiato ammettendo la sua colpa e concordando una pena.

Imputato perché "In unione e concorso con Rocco Bonassisa offrivano la somma di 20mila euro in contanti occultati all'interno di una scatola di cioccolatini a Franco Metta, sindaco di Cerignola e presidente del Consorzio di Igiene Ambientale Foggia 4 per indurlo ad autorizzare o comunque a favorire il rilascio dell'autorizzazione la proposta di project financing per la realizzazione e successiva gestione del sesto lotto della discarica di rifiuti urbani da realizzarsi presso l'impianto SIA sito in contrada Forcone-Cafiero e comunque per acquisire vantaggi futuri"