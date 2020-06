Tensioni al Terminal di Foggia: comitiva crea il caos sull'autobus per il Gargano, utente senza biglietto strattona controllore

Ancora momenti di tensione al Terminal bus di Foggia. Dopo gli spiacevoli episodi delle scorse settimane, questa mattina le forze dell'ordine sono dovute intervenire nuovamente presso il nodo intermodale cittadino per riportare l'ordine a bordo di un pullman diretto sul Gargano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In barba alle norme anti-covid, infatti, un gruppo di ragazzi era salito a bordo di un autobus in partenza, ma la comitiva era troppo numerosa, compromettendo la distanza interpersonale richiesta. Poche ore dopo, invece, un cittadino extracomunitario pretendeva di viaggiare su un autobus della linea urbana senza il relativo biglietto. All'invito dei verificatori a munirsi del ticket, quest'ultimo ha iniziato a strattonare il personale e solo il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. L'uomo è stato accompagnato in questura per essere identificato e per le formalità di rito.