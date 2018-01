Esercizio abusivo della professione medica: i Nas scoprono e denunciano una 25enne di Foggia

Nel corso di indagini di polizia giudiziaria i carabinieri del Nas di Bari hanno scoperto che un tecnico radiologo di Foggia, una giovane ragazza di 25 anni, all’interno di uno studio della provincia di Bari, aveva eseguito indagini radiografiche di stretta competenza del medico-radiologo.

Il tecnico radiologo, che non era in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in radiologia, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica, in concorso con il medico, direttore sanitario del centro di radiologia il quale lo aveva consentito anche in sua assenza.