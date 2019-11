Animali vaganti, pericoli e incidenti sulle strade del Gargano: pronta una task force per la cattura e sanzioni più elevate

Una task force tra comuni, carabinieri, forestali, asl e polizia locale per la cattura degli animali vaganti lasciati incustoditi sulle strade del Promontorio del Gargano.

L'iniziativa - sottoscritta dai sindaci dei comuni del Gargano e dell'Ente Parco - era stata adottata nel corso della riunione del coordinamento delle forze di polizia del 13 novembre scorso presso la Prefettura di Foggia al quale hanno partecipato anche il procuratore Vaccaro, il Questore, il comandante della polizia stradale, la Asl e la Regione Puglia, oltre ai rappresentanti istituzionali dei comuni San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, San Nicandro Garganico, Vieste, San Giovanni Rotondo.

Ieri, sulla Statale 272, alle porte di San Marco in Lamis direzione San Giovanni Rotondo, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in cui una utilitaria ha travolto e ucciso una mucca sbucata nel buio dell'arteria.

In questi giorni ai comuni spetterà il compito di preparare le ordinanze e le convenzioni con le ditte che terranno in custodia giudiziaria gli animali sequestrati. Al centro dell'incontro anche l'opportunità di valutare la sussistenza del reato penale e, quindi, l'irrogazione di sanzioni più elevate.