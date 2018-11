Tamponamento a catena lungo la Statale 16, cinque feriti e traffico in tilt

Tamponamento a catena, lungo la Statale 16, alle porte di Foggia. Almeno tre i veicoli coinvolti, cinque le persone ferite. Il fatto è successo in direzione Foggia, all’altezza di un noto ristorante. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale, mentre una pattuglia della Polizia Locale sta gestendo la viabilità. Tre le ambulanze giunte sul posto. Al momento non sono note le condizioni dei feriti.