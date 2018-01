Polizia sventa furto in un’azienda grazie alla chiamata di un cittadino: “Seguite il suo esempio”

Alle ore 21.15 circa di ieri in via Tratturo Camporeale due equipaggi della Squadra Volanti, in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’azienda edile a seguito della chiamata di un cittadino alla sala operativa della Questura. Il tempestivo intervento delle pattuglie ha consentito di mettere in fuga i malviventi prima che riuscissero a portare a termine l’intento criminoso: a seguito del successivo sopralluogo sono stati sequestrati un dispositivo jammer professionale (disturbatore di segnali) ed una scala telescopica in alluminio. Nulla di proprietà dell’azienda è stato sottratto. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, anche attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza .

Determinante, ancora una volta, è stata la collaborazione del cittadino, che con grande tempismo ha segnalato il pericolo al numero di emergenza, a cui va il grande apprezzamento della Polizia di Stato; si auspica che tale atteggiamento sia di esempio per tutta la società civile, il cui contributo nell’azione di contrasto alla criminalità sarà sempre prezioso per le Forze dell’Ordine. Grazie anche all’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutte le fasce orarie, la Squadra Volanti è riuscita ad intervenire nel luogo dove si stava consumando il reato immediatamente dopo la chiamata; tempestività che ha consentito di interrompere l’azione criminosa dei malviventi, i quali non hanno potuto far altro che darsi alla fuga, senza riuscire ad asportare alcun mezzo.