Ladri in azione in via Conte Appiano, polizia locale sventa furto di un'auto: è caccia ai responsabili

Nè la pandemia, nè la pasquetta ferma i ladri di auto. Ma il colpo, in via Conte Appiano, a Foggia, è stato sventato dall'arrivo di una pattuglia della polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti - impegnati nei controlli per il rispetto delle misure anti-contagio - in transito in via Conte Appiano, hanno sventato il furto di una Peugeot 3008 parcheggiata sulla arteria cittadina. I ladri avevano fatto appena in tempo ad infrangere il deflettore per aprire lo sportello quando, alla vista della pattuglia della polizia locale, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Attraverso la sala operativa della polizia locale si è risaliti al proprietario al quale il veicolo verrà riaffidato.