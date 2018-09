Tragedia a Cerignola: perde il figlio di tre anni, poi si toglie la vita lanciandosi sotto il treno

Aveva perso il figlio di tre anni in circostanze drammatiche, per una pietra che gli era andata di traverso e gli aveva tolto il respiro per sempre. Inutile si era rivelata la corsa all'ospedale di Tatarella prima e a quello di Bari, dove il piccolo era stato trasferito d'urgenza.

Troppo atroce il dolore per un insegnante 39enne di Cerignola, che ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, ha deciso di togliersi la vita raggiungendo la vicina stazione di Cerignola Campagna e lanciandosi sui binari al sopraggiungere del Fracciabianca proveniente da Milano e diretto a Bari.

In un primo momento si era pensato a un incidente, poi la triste scoperta del movente che avrebbe spinto l'uomo a farla finita. Giunti sul posto, gli uomini della Polfer hanno ricostruito la dinamica. La circolazione dei treni ha subito dei rallentamenti, nella tarda serata di ieri è ripresa regolarmente.