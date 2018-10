È morto a Stornarella Rocco Di Perna, il corteggiatore 'over' di Uomini e Donne

Lutto a Uomini e Donne, e nel foggiano. Rocco Di Perna, partecipante al trono over, è morto a Stornarella. Si è gettato da una finestra del suo appartamento ieri, nel primo pomeriggio. Ignote le cause. A dare la notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro partecipante al proramma Mediaset. Inutile la corsa al pronto soccorso: Di Perna è morto per le ferite riportate. Aveva 78 anni. La comunità foggiana è sotto shock.



Nel 2013 aveva partecipato a Uomini e Donne per trovare una nuova compagna.