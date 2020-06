Ragazza trovata morta nel bagno della sua stanza: la tragedia nella residenza universitaria Einstein di Milano

Era originaria di San Severo la 27enne laureanda in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano trovata senza vita ieri pomeriggio nel bagno della sua stanza nella residenza universitaria di via Alberto Einstein 6 zona Calvairate.

Come riporta MilanoToday, nel pomeriggio di giovedì 25 giugno il 118 ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza presso la residenza Einstein del politecnico.

Sul posto sono arrivati medici e infermieri, che hanno trovato il cadavere di Federica Bubba. Nello studentato si sono presentati via via sempre più volanti di polizia prima, agenti della scientifica poi e infine, il personale della mortuaria. Gli ultimi veicoli delle forze dell'ordine hanno lasciato la residenza universitaria attorno alle 23, dopo ore.

Sempre secondo quanto riporta MilanoToday, sul corpo della giovane vittima non ci sarebbero tracce che facciano pensare a una morte violenta. L'intervento è scaturito su segnalazione di una parente della 27enne, che non la sentiva da un giorno.

La giovane è stata ritrovata riversa sul pavimento del bagno della propria abitazione, ormai senza vita. Il cadavere non aveva segni di violenza e la porta era regolarmente chiusa dall'interno, per cui dai rilievi in prima battuta si propende per l'ipotesi di una morte naturale.