Stub e perquisizioni per l'agguato a Rodolfo Bruno: il 39enne vicino al Clan Moretti ucciso da tre sicari

Interrogatori, stub e perquisizioni a carico di esponenti della criminalità foggiana. Sono state ore di lavoro febbrile, per gli agenti della squadra mobile di Foggia, quelle successive all'agguato mortale messo a segno intorno alle 16 di ieri, ai danni di Rodolfo Bruno, 39enne foggiano ritenuto vicino al clan Moretti/Pellegrino/Lanza e dal lungo curriculum criminale, che lo ha visto, negli anni, coinvolto in numerose indagini per mafia, estorsioni, agguati falliti.

Bruno, è stato ucciso da un commando composto da almeno tre persone, due delle quali armate di fucile calibro 12 e pistola calibro 9. I killer hanno esploso almeno 8 colpi (la scientifica ha repertato sul posto 6 cartucce e 2 bossoli) che hanno colpito l'uomo alla testa, alla schiena e all'addome senza lasciargli scampo. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 16, all'interno della sala slot machine di un bar annesso ad una stazione di servizio lungo la Statale 673, alle porte di Foggia.

Un luogo in cui, pare, l'uomo fosse solito intrattenersi. Bruno era di spalle, chino sulla macchinetta, quando i sicari hanno fatto irruzione e lo hanno crivellato di colpi. Non si esclude che, nella saletta, fossero presenti altri avventori che, all'arrivo dei killer sono fuggiti a gambe levate: la polizia ha infatti trovato dei gettoni abbandonati sulle vicine postazioni. Gli unici che sono risultati presenti, seppure in un altro locale, sono quindi i tre dipendenti della struttura che però non hanno potuto riferire molto.

Al vaglio degli inquirenti, quindi, le immagini delle telecamere esterne dell'area di servizio che - stando ad indiscrezioni - avrebbero ripreso l'auto utilizzata dai sicari. Inutilizzabili, invece, i filmati delle telecamere interne perchè non funzionanti. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Sezione Criminalità Organizzata della squadra mobile di Foggia, con il coordinamento della Procura di Foggia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L'episodio, si teme, può costituire la ripresa di una nuova guerra di mafia in città.