“Viviamo nei container da 14 anni, nel degrado sanitario e abitativo. Presidente, ci aiuti!”

“Viviamo nei container da 14 anni, nel degrado sanitario e abitativo. Presidente Conte ci aiuti!”. E’ questo uno degli striscioni che, a momenti, accoglierà il premier Giuseppe Conte, atteso in Prefettura, a Foggia.

Dietro le transenne, una rappresentanza delle famiglie che da anni vivono tra le lamiere dei container posizionati alla periferia di Foggia, pagando lo scotto della grave emergenza abitativa che attanaglia Foggia. Il Premier, lo ricordiamo, arriverà in città insieme al ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale per lo Sviluppo della Capitanata che permetterà, con progetti finanziati per 280 milioni di euro, di risollevare le sorti (e l’economia) di questo angolo di Puglia.