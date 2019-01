VIDEO | Pinuccio: "Benvenuti a Foggia d'Ampezzo". Le telecamere di Striscia nelle aule gelide della San Lorenzo

Dopo le Iene, anche Striscia la Notizia sbarca a Foggia. L’inviato barese Pinuccio ha fatto visita ieri alla Scuola San Lorenzo, contattata da Italia in Comune e, nello specifico, da Francesco Gentile, per portare alla ribalta nazionale la surreale situazione vissuta dalla scuola materna ed elementare di via Achille Grandi. Come documentato a più riprese da Foggiatoday, l’istituto sconta un datato disservizio ai riscaldamenti del primo piano: lavori compiuti due anni fa ormai avrebbero compromesso le tubature della scuola. E da due anni la scuola è in questa situazione. Vane le proteste delle mamme e le pec della dirigente, Mirella Coli. Tutte rimaste senza risposta.

L’intervento di Foggiatoday aveva portato nel giorno dell’Epifania all’installazione quantomeno di tre condizionatori, che fino a venerdì - promette l’assessore Bove a Pinuccio- diverranno otto. Ovviamente non basta. “Questa è una scuola che ha avuto problemi di infiltrazioni e rotture di tubi che vengono dal passato – si difende l’assessore ai Lavori pubblici-, abbiamo avuto difficoltà nella progettazione del nuovo impianto perché si tratta di una scuola degli inizi degli anni ’80, progettata dopo il terremoto dell’Irpinia, e quindi è quasi un bunker” prova a spiegare Bove, alla ricerca di giustificazioni plausibili del lungo ritardo. “Quindi abbiamo dovuto riprogettare l’impianto – dichiara-. Per fine mese partiranno i lavori, per aprile tutto sarà risolto. Nel frattempo i ragazzi potranno stare al caldo perché monteremo otto condizionatori”.

Non è la stessa cosa, ovviamente. Ma tant’è. L’assessore, che ha definito le polemiche dei giorni scorsi “caciara” e “strumentalizzazione politica”, venerdì terrà una conferenza stampa sul tema. Circa 150mila euro il costo dell’intervento sulla San Lorenzo. Doppio nodo di Striscia sulle promesse di Bove.

Intanto i ragazzi al momento sono ospitati tra biblioteca e laboratori, almeno fino a venerdì. "Se non altro da qualche giorno c'è un via vai di tecnici" dichiara, speranzosa, la dirigente scolastica.