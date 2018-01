Smacco agli automobilisti indisciplinati: a San Severo lo Street Control funziona

Nel corso della conferenza stampa del 20 gennaio 2018, tenutasi nell’ambito dei festeggiamenti della Polizia Locale per il loro Patrono San Sebastiano, è stata già anticipata l’introduzione sul territorio di San Severo del nuovo sistema di controllo dei veicoli, comunemente conosciuto come Street Control.

Il Comandante della Polizia Municipale, Magg. Dott. Ciro Sacco ha comunicato al Sindaco avv. Francesco Miglio ed all’Assessore al ramo dr. Raffaele Fanelli, che, nella giornata di sabato 27 gennaio 2018, è stato avviato l’utilizzo di questo nuovo sistema, collocandolo su via San Marco, in prossimità del Cimitero Comunale, dove tre pattuglie automontate hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli.



L’utilizzo dello Street Control si è rivelato particolarmente prezioso, infatti ha consentito di accertare la circolazione di ben 8 veicoli senza revisione e di uno senza assicurazione. Sono state inoltre accertate 11 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, da parte di ulteriori unità impiegate per il controllo del rispetto delle norme di comportamento. Non va sottaciuto inoltre che lo Street Control ha effettuato in automatico il controllo della copertura assicurativa e della revisione per ben 250 veicoli.



Ottimo quindi il risultato raggiunto che rappresenta solo il primo di una serie di controlli che verranno messi in atto sul territorio di San Severo. A questo tipo di controllo, sempre con l’ausilio dello Street Control, seguirà il nuovo metodo di accertamento delle soste selvagge. Infatti il sistema ha la potenzialità di accertare la sosta e, sotto il controllo vigile dell’Operatore e previa validazione delle foto catturate, di elaborare in automatico il relativo verbale al C.D.S.. Detto controllo non è stato tuttavia ancora attivato per consentire alla cittadinanza di adeguarsi a questo tipo di accertamenti e di mettersi nelle condizioni di non essere sanzionati.