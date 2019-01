Street control in A14 nel Foggiano: così la polizia autostradale 'scannerizza' auto e targhe per stanare i furbetti

Non c'è scampo per i 'furbetti' al volante in transito in autostrada: dallo scorso 26 gennaio, infatti, gli agenti della Sottosezione Autostradale di Foggia possono contare sulla dotazione tecnologica “Street Control”, la cui strumentazione - installata a bordo delle autovetture d’Istituto - è capace di captare in tempo reale la mancanza di copertura assicurativa e revisione del mezzo che si antepone a controllo, nonchè verificare se questo è oggetto di ricerca in Banca Dati del Sistema Informativo Interforze.

Nell’ambito della quotidiana e attenta, attività di vigilanza in ambito autostradale, gli agenti potranno quindi effettuare un controllo capillare sui veicoli transitanti lungo l’arteria autostradale di competenza A14, ricompresa tra Poggio Imperiale e Canosa di Puglia. Tale nuova modalità di controllo, dal carattere dinamico, consente di intercettare “live” e, quindi, sanzionare gli automobilisti che viaggiano con veicoli non idonei per la sicurezza della circolazione stradale.

Tale, infatti, è lo scopo primario a cui è deputata l’attività della Polizia Stradale che, grazie al contributo della fornitura dello “Street Control” da parte dell’Associazione Ania, potrà essere più incisiva nelle performance di controllo di Polizia Stradale, rispetto alla tradizionale modalità operativa, ancora in essere, del Posto di Controllo statico. L’utilizzo della nuova strumentazione, assegnata quale dotazione di Reparto, ha consentito, nella sola mattinata di sabato 26 gennaio di sottoporre a controllo circa 250 targhe di veicoli, con elevazione di sostanziali contesti al Codice della Strada.