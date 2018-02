Strage di randagi morti avvelenati: associazione foggiana denuncia il sindaco di Sciacca

Sono circa quaranta i cani avvelenati con una sostanza a base di insetticida e uccisi a Sciacca, in provincia di Agrigento, “una vera è propria mattanza di innocenti che hanno l'unica loro colpa di essere nati randagi e che ha segnato il mondo animalista da nord a sud” spiega Anna Rita Melfitani dell’associazione ‘Guerrieri con la Coda’.

“Vogliamo che l'artefice o gli artefici di tale gesto crudele debba pagare con la giustizia. Purtroppo sappiamo che quei cani non torneranno più in vita ma nel 2018 non possiamo più apprendere certe notizie che ci amareggiano e ci fanno pensare che purtroppo la gente non ancora rientra nei canoni di civiltà”

L’associazione animalista foggiana ha denunciato il primo cittadino di Sciacca, Francesca Valenti, per inadempienza della legge 281/91. Per omissione di atti d'ufficio e perché dopo l' avvelenamento la zona non è stata bonificata, quindi procurando altri morti e chissà a quanto ammonterà ancora”. E ancora: “Questo nostro atto di giustizia è un atto dovuto alle vittime di Sciacca e deve far sentire la vicinanza degli animalisti foggiani ai volontari siciliani che ogni giorno combattono situazioni di crudeltà verso i nostri amici animali”.

Ma in un articolo di Agrigento Notizie del 18 febbraio si legge: "Il sito è stato più volte oggetto di interventi di bonifica, da venerdì a questa mattina. Personale comunale, coadiuvato da volontari, ha rimosso le esche avvelenate trovate in località Muciare, così come disposto dall’ordinanza sindacale emessa lo scorso venerdì 16 febbraio a seguito della informativa trasmessa al Comune, lo stesso giorno, dall’Asp di Agrigento sull’orribile crimine perpetrato in contrada Muciare. Le carcasse dei cani brutalmente uccisi sono state prelevate e trasferite in un centro specializzato di Carini”